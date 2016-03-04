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تنفيذ 301 حكم قضائى وضبط 78 هاربًا خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

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تنفيذ 301 حكم قضائى وضبط 78 هاربًا خلال حملة أمنية بالإسماعيلية تنفيذ 301 حكم قضائى وضبط 78 هاربًا خلال حملة أمنية بالإسماعيلية
شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية برئاسة العقيد أحمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالإسماعيلية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 301 حكمًا متنوعًا منها 215 حكمًا جزئيًا و7 أحكام مستأنفة و44 حكم غرامات، 23 حكم سايرة و5أحكام جنائية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 78 متهمًا محكومًا عليه حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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