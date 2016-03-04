رئيس "مياه شرب": محطتى أبو سلطان ضمن خطة لإنشاء 13 محطة بقطاعات الشركة

قال المهندس على حسين رئيس شركة مياه الشرب فى تصريحات صحفية، أن عملية إنشاء محطتى أبو سلطان تقع ضمن مشروع إنشاء 13 محطة نقالى لإنتاج مياه الشرب على مستوى قطاعات الشركة المختلفة بطاقة 30 ألف متر مكعب، وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 6 مليون جنيهاً، وتنيذ شركة "فيوليا وتنج" المحطتين بمعدل 4000 م3/يوم.

وأكد المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع مياه الإسماعيلية، أن محطة أبو سلطان البلد تقع وسط منطقة سكنية كثيفة تبلغ حوالى 30 ألف نسمة، وكانت المحطة القديمة شبه متوقفة، ونظراً لمعاناة أهالى القرية تم وضعها ضمن المناطق الساخنة، وطرحها من قبل قطاع الدعم الفنى برئاسة المهندس سيد محجوب، وتم تنفيذ المشروع تحت إشراف قطاع الإسماعيلية، والذى كون لجنة من المهندس محمد محمود الفار رئيساً، والمهندس على السيد عبد الحليم نصار عضو (إسماعيلية)، والمهندس محمد المالكى عضو (بورسعيد )، والمهندس عمرو البلتاجى (السويس)، وتم تنفيذ المشروع فى مدة لا تتجاوز الـ10 أشهر وهو أنجاز جديد يضاف إلى شركة مياه القناة.

وأشار عبد السلام إلى أنه تم التأكد من سلامة المياه المنتجة قبل ضخها بالشبكة بتحليل عينات متعددة وتبين صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية وجارى الآن تجهيز المعمل الدائم للمحطة، وأنه تم إضافة سبل تأمين برفع السور الخلفى وزيادة عدد أفراد الأمن، وجارى حالياً تركيب كاميرات مراقبة الأسوار، وذلك حتى يتم الحفاظ على هذا المشروع، ومن الداخل والخارج، وذلك للوصول لأعلى درجات التأمين للحفاظ على هذا المشروع، كما تم تزويد المحطتين بجميع وسائل السلامة والصحة المهنية وتوزيعها حسب أنواعها المختلفة ووضع إرشادات السلامة فى كل ألاماكن داخل المحطات.

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