تعرف على مشروع صلة والبطولة العربية في مصر.. البطل يفوز بـ3 مليون دولار

لا نتحدث عن دوري أبطال العرب، بل عن بطولة جديدة ستجمع أندية عربية يلعبون في بلد واحد الأدوار النهائية، مع وعود بجوائز مغرية لمن سيحصل على اللقب.

تركي بن خالد بن فيصل أل سعود رئيس اتحاد الكرة العربي أعلن عبر قناة MBC في برنامج أكشنها يا دوري عن مشروع يرتبه مع شركة صلة السعودية والراعي الرسمي للأهلي المصري.

وقال: "نتحدث عن بطولة تجمع العرب الفائز بها سيجني 3 ملايين دولار. هذا الرقم أكبر مما يحصل عليه حامل اللقب في دوري أبطال آسيا أو دوري أبطال إفريقيا".

وتابع "البطولة ستضم 32 ناديا. سيلعبون دور الـ32 ودور الـ16 خلال 3 أشهر بداية من نوفمبر وحتى يناير".

وأضاف "ثم في الصيف سنقيم بطولة مجمعة في دولة عربية مثل مصر، ونخوض فعاليات دور الثمانية ونصف النهائي والنهائي".

وأردف "دور الثمانية سيكون عبارة عن مجموعات كذلك".

وأتم "البطولة العربية ستكون أكبر من مجرد بطولة رياضية لأن الوطن العربي بحاجة إلى شيء مثل هذا يجمعه".