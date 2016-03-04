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فاروق جعفر لـ في الجول: أعيب على ماكليش في شيء واحد فقط ' ليس فنيا '

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فاروق جعفر لـ في الجول: أعيب على ماكليش في شيء واحد فقط ' ليس فنيا ' فاروق جعفر لـ في الجول: أعيب على ماكليش في شيء واحد فقط ' ليس فنيا '

"من يقيم ماكليش اليوم سيكون مجنون" هكذا تحدث فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق عن رؤيته الفنية للقاء الفريق الأبيض والانتاج الحربي.

وكان الزمالك قد سقط أمام الانتاج الحربي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس لحساب الجولة 20 من الدوري المصري.

وكانت هذه المباراة هي الظهور الأول لمدرب الزمالك الجديد الأسكتلندي أليكس ماكليش.

وتحدث فاروق جعفر لـFilGoal.com قائلا:"من يقيم ماكليش بعد مواجهة الانتاج سيكون مجنون".

وأضاف"هذه هي أول مباراة لماكليش ومازال في مرحلة التعرف على اللاعبين".

واستدرك"لكن تلك النقطة تحديدا هي ما أخذه على المدرب الأسكتلندي فهو مازال يتعرف على اللاعبين، فلماذا قرر الاستعجال وقبل مهمة إدارة لقاء الانتاج"؟

وأتم"كان عليه الانتظار لبضعة أيام أخرى قبل أن يتولى المسؤولية بشكل كامل".

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