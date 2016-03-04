حظك اليوم الأسد ليوم الجمعة 2016/3/4

حظك اليوم لبرج الأسد :

>حظك لبرج الأسد على الصعيد المهني:

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حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفي:

حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :

مشاكل بسيطة ستواجهك فى عملك لكن لا داعى إلى اتخاذ مواقف قد تدينك فيما بعد او قد تجعلك فى موقف ضعفن لذلك حاول أن تحتفظ بثباتك الانفعالى حتى لا تخسر أشياء ومناصب ومكاسب مادية انت فى قمة الاحتياج لها فى هذه الفترة،>يقابل ابناء هذا البرج موجة كبيرة من الحب لكن دون ان يشعروا بنفس إحساس الطرف الآخر، لذلك سيكون مصيرهم فى هذه الأيام الحب من طرف واحد، لكن ربما تنقلب الموازين ويستطيعون الوصول لنفس درجة الحب فيما بعد.>وعكة صحية كبرى سيواجهونها لكنها ستمر مرور الكرام، فلا داعى للخوف او القلق بشأن مستقبلك الصحى..>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودون على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.