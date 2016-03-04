برج السرطان حظك اليوم الجمعة 4\3\2016

برج السرطان على الصعيد المهني: تتاح لك الكثير من الفرص للقيام باستثمارات، لا تصرف الكثير من الأموال اليوم، فأنت ستحتاج لها فى الأيام المقبلة، عليك الحذر من مشاكل ستحدث مع رئيسك فى العمل، لا تتعجل فى الرد عليه بأسلوب غير لائق.

على الصعيد العاطفي: اليوم قد تحتاج إلى تعديل موقفك مع شريك حياتك، شريك حياتك تحت ضغط رغمًا عنه، وهذا سيتسبب لك فى ضغط عصبى أيضًا، العلاقة العاطفية بينكم تتدهور، حاول أن تجلس معه وتتفاهم بهدوء حول المشاكل العالقة بينكما حتى لا تنفصلوا.

السرطان على الصعيد الصحى: أنت ذاهب للحصول على بعض الأخبار المتعلقة بالصحة الجيدة عن شخص قريب منك، إذا كان لديك قلق حول صحة أحد أفراد أسرتك، سوف تهدأ المخاوف الخاصة بك اليوم، انتبه إلى صحتك فهناك أزمة تنفسية تنتظرك الأيام المقبلة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان : كن صادقا مع نفسك لأن ذلك هو الخطوة الوحيدة التى يمكن أن تساعدك فى كل حالة، لا تتردد فى التقاط ما كنت تنوى عمله، تستطيع الحصول على أشياء هامة بشأن عملك وأسرتك اليوم، هناك قرار كنت تؤجله الأيام الماضية كثيرًا، عليك اتخاذه اليوم فورًا.