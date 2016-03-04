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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 4 مارس

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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 4 مارس حظك اليوم برج الحوت الجمعة 4 مارس

على الصعيد المهنى....
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يتعرض مواليد برج الحوت للعديد من الضغوط فى مجال عملهم، ولكنهم قادرين على تخطى كل العقبات ووضع حلول لها، ستكون الأيام القادمة أفضل بكثير وسترى نتيجة تعبك تظهر على أرض الواقع وسوف تعلم أن لكل مجتهد نصيب، لا تتراجع عن مواقفك تجاهك عملك فأنت إنسان مثابر ويحمل داخلة العديد من الصفات الإبداعية فى مجاله.

برج الحوت على الصعيد العاطفى..
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برج الحوت لا يستطيع العيش بدون حياة عاطفية مستقرة ولكنة قادر على فعل ذلك بكل سهولة، لديه وفاء شديد تجاه الحبيب ويحاول طوال الوقت أن يعطى الكثير حتى يجد ثمار ما يفعل، يكون للحوت مواقف واضحة عندما يشعر بعدم الراحة فى الحياة العاطفية، لا يستطيع أن يجامل على حساب مشاعرة .

على الصعيد الصحى..
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أنت لا تهتم بصحتك فى كثير من الأوقات مما يؤدى إلى مرورك بوعكات صحية طوال الوقت، تستطيع أن يتجاوز هذه المشاكل بقليل من الرعاية الصحية، ويكون لهم دور كبير فى نصيحة الاخرين حتى لا يقعو فيما أصبن به .

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
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تتوقع لهم الأبراج المزيد من التقدم والازدهار فى حياتهم العملية واخير سوف تضحك لهم الأقدار لمقابلة الحب الذى يحلمون به، فقط عليهم الصبر امام مشاكل الحياة حتى تكون الأيام القادمة أفضل بكثير من الحالية.

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مصر 365

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