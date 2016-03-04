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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 4\3\2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 4\3\2016 برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 4\3\2016
على الصعيد المهني: إن شعرت أن وظيفتك لا توفر لك القدر الكافى من الرضا، فهذا لا يعنى سوى أنك تريد تغيير هذه الوظيفة، حاول أن تجرب شغفك فى مجالات مختلفة، وستجد بالتأكيد ضالتك.
>على الصعيد العاطفي: إن شعرت بالضغوط فى جوانب حياتك المختلفة، فهذا لا يعطيك الحق أبداً فى جرح شريك حياتك، لذلك إن فعلت، قم بالاعتذار إليه على الفور، وتوضيح الأمر إليه.

الجوزاء على الصعيد الصحى: إن شعرت بالتقصير فى صحتك، عليك أن تراجع نفسك على الفور، ووضع طقوس خاصة لاستعادة لياقتك البدنية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء : إن شعرت أن التزاماتك كثيرة، والوقت لا يسعك لتنفيذها جميعاً، فأنت بالطبع تحتاج إلى تنظيم وإدارة جيدة بأسلوب أفضل من ذلك، حتى تشعر بالرضا التام.

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مصر 365

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