حظك اليوم برج الحمل الجمعة 4 مارس

برج الحمل على الصعيد المهنى....

> يتمتع مواليد برج الحمل بقدرة كبيرة على تحمل مصاعب العمل لديهم أدوات السيطرة على النفس طوال الوقت، يبتكرون الأفكار حتى يكون لهم مكان ملموس تحت شمس الواقع لا يقفون امام الصعاب ولكن يحاولون طوال الوقت الخروج من المشاكل بنوع من الذكاء الاجتماعى . برج الحمل على الصعيد العاطفى..

> يتميز برج الحمل بقدرة كبيرة على الجدال العاطفى يعرفون أنهم مقصرون ومع ذلك لا يستطيعون أن يقدمو للحبيب ما يريد، عليهم محاسبة أنفسهم قبل حساب الاخرين لأنهم حقا سيعرفون مدى التقصير الذى وقعوا فيه، عليهم فورا ان يعرفو قيمة الحبيب حتى لا تسؤ العلاقة اكثر. على الصعيد الصحى..

> تتعرض لكثير من المشاكل بسبب جهلك الصحى فأنت لا تستطيع أن تراعى صحتك بالشكل المطلوب لديك بعض الأمراض التى قد تصيبك بسبب تاريخك العائلى، لا تقلقك وعليك أن يكون لك دور دفاعى ضدك هذه الأمراض وستكون الحياة فى الفترة القادمة أفضل . توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

> كن على يقين أنك إنسان موهوب فى المجال العملى لا تترقب أخطاء الاخرين وقن قادر على منح المزيد من الأفكار العبقرية، تود أن يمنحك الحبيب بعض المشاعر الجميلة ولكنك لا تقوم بأى شىء للحصول على ذلك، سوف تضحك لك الأيام يوما عندما تتخلى عن الأنانية وتكن إنسان ايجابى.

شبكةعيونالإخبارية

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