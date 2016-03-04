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برج العذراء حظك اليوم الجمعة 4\3\2016

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برج العذراء حظك اليوم الجمعة 4\3\2016 برج العذراء حظك اليوم الجمعة 4\3\2016
على الصعيد المهني: إن كنت تشعر انك تبذل مجهود كبير فى العمل، ولا تجد التقدير المناسب، فهذا لا يعنى فشلك، لكنه يعنى فى المقام الأول أنك تحتاج إلى مزيد من الصبر، وحتماً سيقدرك الآخرون، اعمل فى صمت، واترك عملك يرشدهم إليك.

على الصعيد العاطفي: لا أحد يتغير بدون سبب، لذلك إن شعرت بتغير شريك حياتك اتجاهك، فابحث عن الأسباب، قد تكون قمت بشىء أغضبه دون أن تشعر، ابحث وصارحه وحاول أن تُصالحه.
>العذراء على الصعيد الصحى: جسمك إن أرهقته بشكل مبالغ فيه، فسيفاجئك بثورته وتمرده، لذلك عليك أن تعطى لبدنك حقه.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء : إن وجدت أفكارك يتم سرقتها من قبل الآخرين، فهذا شىء محزن بالتأكيد، ولكن يوماً ما سيكتشف الناس سرقة الآخرين لك، وستحصل على حقك.

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مصر 365

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