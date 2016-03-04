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حظك اليوم الثور ليوم الجمعة 2016/3/4

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حظك اليوم الثور ليوم الجمعة 2016/3/4 حظك اليوم الثور ليوم الجمعة 2016/3/4

لبرج الثور :
>حظك لبرج الثور على الصعيد المهني:
>

تقدم كبير سيشهده ابناء هذا البرج على المستوى العملى لذلك يجب أن نكون أكثر صبرا ولا نتعجل على سماع الأخبار الجيدة لأنها آتية بفضل المجهودات الكبيرة التى قام بها هذا البرج فى الفترة الأخيرة .

حظك لبرج الثور على الصعيد العاطفي:
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بعض العراقيل تواجه أبناء هذا البرج وتجعلهم فى علاقتهم العاطفية لكن لا داعى للتعجل فى اتخاذ قرار الانفصال فربما هذه الأزمة تكون عابرة ولا تستدعى الوقوف عندها كثيرا .

حظك لبرج الثور على الصعيد الصحي:
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يجب أن يحافظوا على صحتهم ويتبعوا تعليمات الطبيب حتى لا تتحول الأزمات الصحية من مجرد مشاكل بسيطة إلى وعكات كبيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور :


>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودون على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

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مصر 365

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