حظك اليوم لبرج الجدى الجمعة 2016/3/4

حظك اليوم لبرج الجدى :

>على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :

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على الرغم من اظروف القاسية التى واجهت أبناء هذا البرج فى الفترة الأخيرة على المستوى العملى، إلا أنهم سيشهدون انفراجة كبيرة وسيكون هذا اليوم بداية لتحقيق طموحاتهم .الحب أيضا سيكون من العوامل الإيجابية التى تحلى أيامهم وتشعرهم بأنهم ليسوا وحدهم فى الحياة وستجعلهم يتقدمون فى الكثير من المجالات الأخرى، كما سيكون لشريك العمل دور كبير فى مساعدته فى العمل.يجب أن يتبعوا تعليمات الطبيب ويخضعوا إلى الفحوصات اللازمة حتى لا يصعدوا بعض المشاكل البسيطة. .بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.