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برج الدلو حظك اليوم الجمعة 4\3\2016

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برج الدلو حظك اليوم الجمعة 4\3\2016 برج الدلو حظك اليوم الجمعة 4\3\2016
على الصعيد المهني: كنت قد فقدت مؤخرا المال، لأنك استثمرت أموالك فى مشاريع لا طائل من ورائها، من الضرورى أن ندرك أن هذه المخططات يمكن أن تقودك إلى مشكلة مالية خطيرة، تحتاج إلى ترشيد القرارات الاستثمارية والاستماع إلى الخبراء والتأنى فى اتخاذ القرارات المالية.

على الصعيد العاطفى: اليوم يكون بداية لطيفة وهناك الكثير من الدفء والضحك من شريك حياتك، لقد واجهت وقتا عصيبا فى حياتك الشخصية؛ لذلك هذا هو الوقت المناسب للخروج مع شريك حياتك، والاستلقاء والحصول على بعض المتعة الحقيقية، أما للأزواج ستختفى معظم المشاكل بينكم قريبا.

الدلو على الصعيد الصحى: لقد بنيت النظام الغذائى الخاص بك، لا تدع موقف صغير يعرض صحتك للخطر، صديق أو زميل فى العمل قد يحثك على الإفراط فى الطعام، حاول أن تقلل من كميات الطعام التى تتناولها، حتى لا تتسبب السمنة لديك فى مشاكل صحية حرجة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو : لا تضع ثقتك فى أحد مرة أخرى، ستحدث انفراجة لعدة أزمات فى حياتك كانت تؤرق عليك يومك منذ فترات طويلة، حاول أن تحافظ على خصوصيتك وأسرارك، فما ترويه للأصدقاء اليوم قد يكون نقطة ضعف لك غدًا احترس.

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مصر 365

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