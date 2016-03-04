برج العقرب حظك اليوم الجمعة 4\3\2016

برج العقرب على الصعيد المهني: لا يزال النجاح حلما طويلا، هناك أخطاء كنت تفعلها فى مكان العمل القديم مازلت تفعلها فى مكانك الآن، من الأفضل تجنب أى جدل فى مكان عملك اليوم، اليوم غير مناسب للاستثمارات، ومع ذلك، فهو يوم عظيم للاسترخاء مع الأصدقاء لذلك، يمكنك أيضا أن تأخذ إجازة إن أمكن.

على الصعيد العاطفى: أنت فى أزمة كبيرة مع شريك حياتك، قد تعصف هذه الأزمة بالعلاقة العاطفية بينكما، شريكك لا يقدر الظروف التى تمر بها هذه الأيام، لذلك حاول أن تضع حدًا فاصلاً للمشاكل بينكم، من الأفضل اتخاذ قرار بشأن علاقتكما، فإما أن تكمل العلاقة أو تنهيها لا داعى للرماديات فى العلاقة.

>العقرب على الصعيد الصحى: كنت عرضة قليلا للبرد والسعال اليوم، تعلم غسل اليدين خاصة قبل تناول الطعام، إذا كان ذلك ممكنا، ننصحك باتخاذ فترة من الراحة، فالظروف النفسية التى تمر بها أثرت على صحتك، حاول أن تأخذ منومات لمعالجة أثار قلة النوم لديك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب: مشاكل أسرية تلوح فى الأفق، عليك الصبر قليلا تجاه هذه المشاكل وستحل فى أقرب وقت، ستحصل على تقدير من رؤسائك فى العمل وأصدقاؤك أيضًا خلال هذه المرحلة، ستحدث انفراجة لكل المشاكل خلال الفترة المقبلة.

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