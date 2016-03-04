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حظك اليوم برج القوس الجمعة 4 / 3/2016

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حظك اليوم برج القوس الجمعة 4 / 3/2016 حظك اليوم برج القوس الجمعة 4 / 3/2016

برج القوس على الصعيد المهنى:
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تتعرض للعديد من التحديات فى محيط عملك اليوم، حاول أن تتعامل معها بهدوء ومن الممكن أن تستعين ببعض اصدقائك لإنجاز المهام المطلوبة منك بشكل أسرع، بالإضافة إلى أن مهاراتك التنظيمية مطلوبة بشكل كبير.

على الصعيد العاطفي:
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لا تدع ضغوطات الحياة تؤثر بالسلب على علاقتك بشريك حياتك، حاول تخصيص بعض الوقت لكم اليوم ومن الممكن أن تجلب له هدية بسيطة تعبر بها عن حبك وشعورك بالامتنان لوجوده فى حياتك .

برج القوس على الصعيد الصحي:
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حان الوقت للعودة إلى المسار الصحيح فقد أهملت صحتك بشكل كبير فى الفترة السابقة. تحتاج إلى اتباع حمية غذائية صارمة وممارسة بعض التمارين الرياضية بشكل يومى ولو لبضع دقائق.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>لا يبدو أن الامور تسير بشكل جيد اليوم، تواجه العديد من التحديات والعراقيل، ولكنك تستطيع السيطرة على ذلك سريعا فلديك العديد من القدرات الابداعية التى سوف تساعدك على تحقيق هدفك.

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مصر 365

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