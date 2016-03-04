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تحرير 1404 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

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تحرير 1404 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية تحرير 1404 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية
نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير امن الإسماعيلية بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر مدير ادارة المرور من تحرير وضبط 1404 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 499 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و149 مخالفة إزالة ملصقات و171 مخالفة انتظار خاطئ و 6حجز سيارة و317 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو46 مخالفة التحدث فى المحمول اثناء القيادة و56 مخالفة عدم استخدام حزام الامان و91 مخالفة تجاوز السرعة " رادار"و41 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية وسحب 28 رخص لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 31 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير 16 مخالفة إنتهاء رخصة تسير دراجة نارية و14 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و42مخالفة عدم ارتداء خوذة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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