احذر.. أطعمة ومشروبات تسبب التجاعيد المبكرة ومشاكل البشرة

صحة البشرة والجلد وترطيبه وجماله، أمر فى غاية الأهمية لكل رجل وامرأة، والتجاعيد التى تزحف مبكرا للبشرة لها أسباب وعوامل كثيرة وممارسة عادات غذائية خاطئة وقلة ممارسة الرياضة، والسهر طوال الليل والإجهاد الشديد، وعدم الحصول على قسط وافر من الراحة وقد تكون بعض الأطعمة والمشروبات سببا فى الإصابة بالتجاعيد وذبول البشرة وظهور الحبوب.

ما سبق أكدته الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"محذرة من الإسراف فى تناول مأكولات ومشروبات منها:

*الأطعمة الغنية بالسكريات لأنها ضارة وتساعد على شيخوخة البشرة ونشاط ونمو البثور.

>*الشاى والقهوة مشروبات غير صحية لارتفاع نسبة الكافيين فيهما والذى يسبب ذبول البشرة ومشكلاتها.

>*المشروبات الغازية غير صحية على الإطلاق ليس فقط لاحتوائها على نسبة عالية من الكافيين، ولكن أيضا لاحتوائها على السكر.

>*الأطعمة الدسمة حيث تناول الأطعمة الغنية بالدهون يؤدى لذبول البشرة.

>*الألبان ومنتجاتها لأنها تحوى هرمونات تزيد نشاط الحبوب وتؤدى إلى التهابات البشرة.

>*الشيكولاتة والآيس كريم تناولهما بكثرة يؤدى لظهور حب الشباب.

> *الدواجن البيضاء التى يتم حقنها بهرمونات صناعية تعمل على تهيج البشرة وظهور حب الشباب.

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