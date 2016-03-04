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"الثقافى السويدى" بالإسكندرية يحتفل باليوم العالمى للمرأة الثلاثاء

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"الثقافى السويدى" بالإسكندرية يحتفل باليوم العالمى للمرأة الثلاثاء "الثقافى السويدى" بالإسكندرية يحتفل باليوم العالمى للمرأة الثلاثاء
يحتفل المركز الثقافى السويدى بالإسكندرية باليوم العالمى للمرأة من خلال ورشة عمل تضم منظمات المجتمع المدنى المدنى والمجلس القومى للمرأة ، لمناقشة كيفية دعم حقوق المرأة من خلال التشريعات المختلفة بالبرلمان وعرض ماتوصل إليه ، ائتلاف دعم مواد المرأة، وذلك الثلاثاء 8 مارس القادم.

تضم المناقشات عرضًا لأهم ما توصل إليه ائتلاف دعم مواد المرأة فى الدستور، واستعراض التعديلات المطلوبة على قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى عرض قانون مناهضة العنف ضد النساء، وجهود مبادرة "شفت تحرش" لمكافحة التحرش الجنسى والعنف ضد المرأة.

ويختتم اليوم بجلسة نقاشية مفتوحة يتم فيها تبادل الخبرات المختلفة فى مجال دعم المرأة من أجل المساواة.

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