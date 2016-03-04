محافظ المنوفية يغلق مصنع عصائر ومخابز ومعامل ألبان لمخالفتها الشروط الصحية

أصدر الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، قرارا بإيقاف تشغيل مخبزين "أفرنجى" بمركز منوف الأول بقرية منشأة سلطان، وأخر بمدينة منوف، وغلق مخبز بلدى بقرية مليج مركز شبين الكوم ووقف الحصة التموينية المقررة له وذلك بناء على تقارير لجنه الاغذية بالادارات الطبية التابع لها هذه المخابز التى تفيد بعدم استيفاء المخابز لشروط النظافة الصحية ولوجود خطر داهم على الصحة وعدم استصدار التراخيص.

كما وافق عبد الباسط على إيقاف تشغيل مطعم فول وطعمية بمركز منوف، وإيقاف تشغيل 3 معامل ألبان وغلقهم إدارى الاول بقرية محلة سبك مركز أشمون والثانى بعزبة أبو مصطفى – مركز تلا والثالث بقرية طه شبرا – مركز قويسنا بعد مرور لجان من مراقبة الاغذية بالادارة الطبية بمراكز منوف و تلا واشمون وقويسنا وتبين عدم استيفاء هم لشروط النظافة الصحية .

كما قرر ايقاف تشغيل مصنع عصائر بقرية ميت مسعود – مركز شبين الكوم لحين استفاء المصنع لشروط النظافة الصحية وذلك بعد مرور ادارة مراقبة الاغذية بشبين الكوم وتبين وجود خطر داهم يتمثل فى وجود بقايا حشرات ووجود فضلات وقوارض ونقص شديد فى الاشتراطات الصحية.

>

محافظ المنوفية يحيل أوراق نقابة الفنيين والمهنيين والحرفيين للنيابة العامة