ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة بمنفلوط، من خلال حملة مكبرة لمواجهة واستهداف كافة صور الجريمة وضرب أوكارها، وملاحقة ذوي الأنشطة الإجرامية المختلفة وخاصة ضبط الأسلحة النارية الغير مرخصة، وورش تصنيع الأسلحة النارية لتعميق الشعور بالأمن لدى المواطنين.

حيث تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطار آمن مدير المباحث الجناسية يفيد ورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز منفلوط بقيام "س.ف.س" فلاح ومقيم بنى عدى ـ دائرة المركز بالاتجار فى الأسلحة النارية الغير مرخصة وإدارته ورشة لتصليح الأسلحة بمسكنه بذات الناحية .

و عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز مدعومة بمجموعات قتالية من ضبط المتهم وبحوزته بندقية خرطوش محلي الصنع، وبندقية خرطوش تركي بروحين، و بندقية خرطوش تركى، بندقية لي انفيلد ، [2] طبنجة محدثة صوت [145] طلقات مختلفة الأعيرة.

كما تم ضبط [4] خزائن لبندقية الية ، و[7] خزينة لطبنجة، و هيكل مسدس، [2] يد تعمير وتفريغ ، أبره لبندقية لي انفيل [4] مواسير لطبنجة عيار 9مم ، 6] طارق مختلف الأنواع [6] تيلة سلاح، منزلق لطبنجة [مترو بريتا ].

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإصلاح والاتجار ، وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات وجارى العرض على النيابة.