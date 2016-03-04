حبس المتهم باختطاف طفل ومحاولة قتله ببولاق الدكرور 4 أيام

أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه باختطاف طفل والشروع فى قتله والتخلص منه فى الصحراء.

وكشفت التحريات أن المتهم اعتدى على المجنى عليه بالضرب بعد اختطافه فأعتقد أنه فارق الحياة، ثم تخلص منه بالصحراء، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من إنقاذه.

وتلقى المقدم هانى الحسينى، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا من ربة منزل أفادت فيه بتعرض نجلها الطالب بالصف الثانى الإعدادى للاختطاف، وطلب خاطفيه فدية 100 ألف جنيه لإطلاق سراحه.

وبإجراء التحريات، تبين أن الطفل توجه إلى المدرسة ولم يعد إلى المنزل مرة أخرى، وأن الخاطف استدرجه عقب خروجه من المدرسة، وكشفت المعلومات التى تم جمعها أن أحد جيران الطفل يدعى "ح. ف" متورط فى ارتكاب الواقعة.

وبإعداد الأكمنة، تمكن النقيبان أحمد مندور، وأحمد عادل سليمان من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف أمام العميد درويش حسين رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والعقيد طارق حمزة مفتش المباحث، باختطافه الطفل لمروره بضائقة مالية، وأنه احتجزه بشقة فى منطقة إبنى بيتك بأكتوبر، وأثناء احتجازه اعتدى على الطفل بالضرب، ما أدى إلى فقده الوعى، فظن أنه فارق الحياة وتخلص من جثته بمنطقة صحراوية بمحيط "ابنى بيتك".

وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة بعد اختفاء الطفل لمدة 12 ساعة، وتم العثور عليه وإنقاذه من الموت، ونقله إلى المستشفى لإسعافه، وحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.