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بمشاركة المحمدي.. هال سيتي يفرط في صدارة الدوري بالسقوط أمام برمنجام

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بمشاركة المحمدي.. هال سيتي يفرط في صدارة الدوري بالسقوط أمام برمنجام بمشاركة المحمدي.. هال سيتي يفرط في صدارة الدوري بالسقوط أمام برمنجام

فرط هال سيتي في صدارة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بالسقوط أمام منافسه برمنجام سيتي بهدف دون رد يوم الخميس.

وحل هال سيتي ضيفا على برمنجام لملاقاته في إطار الجولة 34 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وكان يحتاج فريق النمور للفوز من أجل العودة للصدارة على حساب بيرنلي الذي انتصر في وقت سابق على بولتون بهدفين لهدف.

ولكن سقط النمور بهدف دون رد سجله جون ميجويل تورال في الدقيقة 14 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد المحمدي في الدقيقة 76.

بتلك النتيجة تجمد رصيد هال سيتي عند 64 نقطة بفارق نقطة عن بيرنلي المتصدر.

فيما ارتفع رصيد برمنجام إلى 54 نقطة يحتل بهم المركز السابع.

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