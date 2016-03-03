أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: طموحات التوأم تصطدم بمفاجآت كمبالا -
مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ارتفاع أسعارالنفط عقب توقف خط أنابيب روسي

Google+ Print
ارتفاع أسعارالنفط عقب توقف خط أنابيب روسي ارتفاع أسعارالنفط عقب توقف خط أنابيب روسي

النفط يرتفع – أرشيفية

 

صعدت النفط، اليوم الخميس، عقب أنباء عن توقف خط أنابيب روسي لنقل الخام ليتجاهل ارتفاع مخزونات الخام الأميركية لمستوى قياسي، وأكد محللين أن صعود الخام على مدى 4 أيام يتحدى “العوامل الأساسية”.

وهبطت أسعار الخام بشكل حاد في أوائل التعاملات، بينما ارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 11 سنتا إلى 37.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:24 بتوقيت غرينتش بعدما هبط إلى 36.35 دولار في وقت سابق من الجلسة، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وزاد سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة 30 سنتًا إلى 34.96 دولار للبرميل، بعدما نزل إلى 34.19 دولار للبرميل في وقت سابق. وزاد الخام الأميركي نحو 10 دولارات أو حوالي 30 بالمئة خلال أقل من شهرين .

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بواقع 10.4 مليون برميل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 517.98 مليون برميل الأسبوع الماضي. ويأتي ارتفاع المخزون نتيجة لفائض في الإنتاج العالمي يتراوح بين مليون ومليوني برميل من الخام يوميًا فوق حجم الطلب، وهو ما أسفر عن هبوط الأسعار 70 بالمئة منذ منتصف 2014.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار أكياس الدم ومشتقاته للمستشفيات الحكومية والخاصة

أسعار أكياس الدم ومشتقاته للمستشفيات الحكومية والخاصة

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم

«باستثناء المجنونة».. انخفاض نسبي في أسعار الخضار اليوم

«باستثناء المجنونة».. انخفاض نسبي في أسعار الخضار اليوم

أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت

أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت