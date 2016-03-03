ارتفاع أسعارالنفط عقب توقف خط أنابيب روسي

صعدت أسعار النفط، اليوم الخميس، عقب أنباء عن توقف خط أنابيب روسي لنقل الخام ليتجاهل ارتفاع مخزونات الخام الأميركية لمستوى قياسي، وأكد محللين أن صعود الخام على مدى 4 أيام يتحدى “العوامل الأساسية”.

وهبطت أسعار الخام بشكل حاد في أوائل التعاملات، بينما ارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 11 سنتا إلى 37.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:24 بتوقيت غرينتش بعدما هبط إلى 36.35 دولار في وقت سابق من الجلسة، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وزاد سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة 30 سنتًا إلى 34.96 دولار للبرميل، بعدما نزل إلى 34.19 دولار للبرميل في وقت سابق. وزاد الخام الأميركي نحو 10 دولارات أو حوالي 30 بالمئة خلال أقل من شهرين .

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بواقع 10.4 مليون برميل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 517.98 مليون برميل الأسبوع الماضي. ويأتي ارتفاع المخزون نتيجة لفائض في الإنتاج العالمي يتراوح بين مليون ومليوني برميل من الخام يوميًا فوق حجم الطلب، وهو ما أسفر عن هبوط الأسعار 70 بالمئة منذ منتصف 2014.