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صور| سيارات مياه متنقلة لأهالي نصر النوبة لمواجهة أزمة انهيار جسر الصرف الصحي

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صور| سيارات مياه متنقلة لأهالي نصر النوبة لمواجهة أزمة انهيار جسر الصرف الصحي صور| سيارات مياه متنقلة لأهالي نصر النوبة لمواجهة أزمة انهيار جسر الصرف الصحي

قامت الوحدة المحلية لمجلس مدينة نصر النوبة بأسوان بتخصيص عدد من سيارات المياه المتنقلة لقرى بلانة وأدندان وعنيبة، وهي القرى الأكثر تضررًا من حادث انهيار جسر محطة الصرف الصحى بقرية بلانة ولمواجهة انقطاع مياه الشرب بهذه القرى.

قال محمود عليان، رئيس الوحدة المحلية لمركز نصر النوبة، إنه فور انهيار الجسر وتسرب مياه الصرف الصحى ووصلها الى ترعة متصلة بنهر النيل تم وقف محطات مياه الشرب وقطع المياه عن القرى المتضررة وقمنا على الفور بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير عدد من سيارات المياه المتنقلة لخدمة اهالى هذه القرى.

وأضاف عليان أن وزارة الري وشركة مياه الشرب تقومان حاليًا بإصلاح الجسر وتطهير الترع والمصارف وجارى حسر الخسائر التى لحقت بالأراضي الزراعية لتعويض أصحابها.

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