كوريا الشمالية تطلق مقذوفات بعد عقوبات الأمم المتحدة الجديدة

أطلقت كوريا الشمالية بضعة مقذوفات قصيرة المدى باتجاه البحر يوم الخميس بعد ساعات من موافقة مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات جديدة صارمة على الدولة المعزولة وتوعدت رئيسة كوريا الجنوبية بالعمل من أجل إنهاء “طغيان” بيونج يانج.

وتزايدت التوترات في شبه الجزيرة الكورية منذ أن أجرت بيونج يانج تجربة نووية في يناير كانون الثاني وأطلقت صاروخا بعيد المدى في فبراير مما دفع جيش كوريا الجنوبية لرفع حالة التأهب.

وبحسب رويترز قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها تحاول تحديد ما إذا كانت المقذوفات التي أطلقت من الساحل الشرقي لكوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى أم نيران مدفعية.

وجاء إطلاق المقذوفات بعدما وافق مجلس الأمن الدولي على قرار بالإجماع يوم الأربعاء لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية بسبب تجربتها النووية الرابعة التي أجرتها في السادس من يناير، وإطلاقها لصاروخ بعيد المدى في السابع من فبراير شباط.

وقال فيتالي تشوركين مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة إن تصرف كوريا الشمالية يظهر أنها لم تتعلم الدرس جيدا من أحدث جولة من العقوبات.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن على بيونجيانج “التخلي عن الأفعال الاستفزازية التي تفاقم التوترات وأن تركز بدلا من ذلك على تنفيذ التزاماتها الدولية” بينما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تأمل ألا تأتي جميع الأطراف بأفعال من شأنها تصعيد التوتر.

وقال موتوهيدي يوشيكاوا مبعوث اليابان لدى الأمم المتحدة إن إطلاق المقذوفات هو رد فعل كوريا الشمالية على العقوبات الأخيرة. وأضاف “ربما يفعلون ما هو أكثر”.

ورحبت رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هيه يوم الخميس بخطوة مجلس الأمن وكررت دعوتها لكوريا الشمالية لأن تغير سلوكها.