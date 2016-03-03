المسافرون العرب إلى "جورجيا"

تشتهر جورجيا بطبيعتها الساحرة؛ ينصح المسافرون العرب الذين يخططون لقضاء اجازة هادئة للاسترخاء وسط معالمها الأخاذة، بزيارة العناوين الآتية:

1. حديقة "فورسيث": تعدّ الحديقة الأكبر لناحية المساحة، في المنطقة التاريخية في "سافانا". وتضمّ نافورةً ضخمةً في الطرف الشمالي من الحديقة، فضلاً عن مسارات المشي ومقهى ومنطقة للعب الأطفال وملاعب كرة المضرب (تنس) وكرة السلة، بالإضافة إلى مناطق مخصصة لكرة القدم و"الفريسبي".

ان حديقة "فورسيث" تعتبر محور التفاعل الاجتماعي؛ نظراً للحفلات الموسيقية والرياضية والترفيهية التي تنظم فيها.

وهي تستقبل الزائرين، يومياً، من السابعة صباحاً حتى التاسعة مساءً. علماً بأنه تقام سوق المزارعين الكبيرة كل سبت في الحديقة.

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2. جزيرة "جيكل": تعرف أيضاً باسم "جزيرة المليونيرات"، وهي تشمل منتجعاً ومتنزهات طبيعية، فضلاً عن مرافق للعب الغولف ومناطق التخييم. هناك، تتكوّن المنطقة التاريخية من عدد من المباني يعود تاريخها إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وتعدّ "جيكل" موطن الحيوانات البرية كالثدييات المختلفة والزواحف والطيور.

3. بحيرة "ريتسا": في جبال القوقاز، وتحديداً في الجزء الشمالي الغربي من جورجيا، تحيط الغابات الجبلية المختلطة بالبحيرة، وتتألق المروج عند السفح. هي واحدة من البحيرات الأعمق في جورجيا، إذ يصل عمقها إلى 116 متراً، وغنية في سمك السلمون المرقط.

هناك، يبلغ متوسط ​​درجة الحرارة السنوية في المنطقة 7.8 درجات مئوية، إذ تصل الحرارة في يناير/كانون الثاني -1.1 درجة مئوية، فيما ترتفع في أغسطس/آب إلى 17.8 درجة مئوية.

ينصح المسافرون العرب بزيارة البحيرة في الصيف، والاستمتاع بالنزهات في المنطقة وركوب الزوارق.

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