أخبار عاجلة

وزير التعليم العالي يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة النهضة -
الحشائش الضارة قنبلة موقوتة بـمعبد الكرنك و"الآثار" السبب قلة الموارد -
بالصور .. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة -
مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية -
منع التخييم في "محمية أبو جالوم".. ومصدر أمني: إجراءات تنظيمية فقط -
تأجيل نظر طعن وزير الخارجية على حكم تجديد جواز سفر أيمن نور لـ27 مايو -
تأجيل محاكمة 739 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة" لـ 9 مايو -
قائد شرطة السويد "مقتنع" باعتقال المتهم الحقيقي في هجوم ستوكهولم -
فيديو| وزير الصناعة: أراض «مجانا» للمستثمرين في الصعيد -
بسبب 18 مليون دولار.. مصر توقف إمداد ليبيا بالكهرباء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فتح الله: حزين للتسجيل في شباك الزمالك.. وأوجه رسالة لشيكابالا

Google+ Print
فتح الله: حزين للتسجيل في شباك الزمالك.. وأوجه رسالة لشيكابالا فتح الله: حزين للتسجيل في شباك الزمالك.. وأوجه رسالة لشيكابالا

أعرب محمود فتح الله قائد الانتاج الحربي عن حزنه لتسجيل هدفا في شباك فريقه السابق الزمالك وذلك في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس.

وكان الانتاج قد تغلب على الزمالك بثلاثة أهداف لهدف في ملعب بتروسبورت لحساب الجولة 20 من الدوري المصري.

وكان فتح الله قد سجل هدف الفريق العسكري الثالث من ركلة جزاء وهو نفس ما قام به في مباراة الدور الأول والتي فاز بها الزمالك آنذاك بهدفين لهدف.

وتحدث فتح الله لقناة "أون تي في" قائلا:"الزمالك خيره علي وتشرفت باللعب له وكنت أتمنى الاستمرار معه".

وأكمل"تسجيل هدفا في ناديك السابق إحساس صعب للغاية ولكن هذه هي سنة الحياة".

وواصل قائد الانتاج"أتمنى أن يخرج الزمالك من كبوته سريعا وأن يقوم اللاعبين الكبار مثل شيكابالا بإعادة الفريق للطريق الصحيح والمنافسة على الدوري مازالت في الملعب".

وعن طرد لؤي وائل وإصابة أمير عبد الحميد وكيف نجح الانتاج في تجاوز تلك الأزمات ليحقق الانتصار في النهاية علق فتح الله"نجحنا في تنظيم أنفسنا بشكل جيد ولم نهتز بعد تلك الظروف".

وأتم"قاتلنا واجتهدنا في الملعب حتى جاءت ركلة الجزاء والتي جعلت الزمالك يخرج عن تركيزه فكان لنا الانتصار في النهاية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع