فتح الله: حزين للتسجيل في شباك الزمالك.. وأوجه رسالة لشيكابالا

أعرب محمود فتح الله قائد الانتاج الحربي عن حزنه لتسجيل هدفا في شباك فريقه السابق الزمالك وذلك في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس.

وكان الانتاج قد تغلب على الزمالك بثلاثة أهداف لهدف في ملعب بتروسبورت لحساب الجولة 20 من الدوري المصري.

وكان فتح الله قد سجل هدف الفريق العسكري الثالث من ركلة جزاء وهو نفس ما قام به في مباراة الدور الأول والتي فاز بها الزمالك آنذاك بهدفين لهدف.

وتحدث فتح الله لقناة "أون تي في" قائلا:"الزمالك خيره علي وتشرفت باللعب له وكنت أتمنى الاستمرار معه".

وأكمل"تسجيل هدفا في ناديك السابق إحساس صعب للغاية ولكن هذه هي سنة الحياة".

وواصل قائد الانتاج"أتمنى أن يخرج الزمالك من كبوته سريعا وأن يقوم اللاعبين الكبار مثل شيكابالا بإعادة الفريق للطريق الصحيح والمنافسة على الدوري مازالت في الملعب".

وعن طرد لؤي وائل وإصابة أمير عبد الحميد وكيف نجح الانتاج في تجاوز تلك الأزمات ليحقق الانتصار في النهاية علق فتح الله"نجحنا في تنظيم أنفسنا بشكل جيد ولم نهتز بعد تلك الظروف".

وأتم"قاتلنا واجتهدنا في الملعب حتى جاءت ركلة الجزاء والتي جعلت الزمالك يخرج عن تركيزه فكان لنا الانتصار في النهاية".