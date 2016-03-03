أمير عبد الحميد: الفوز على الزمالك = 9 نقاط

شدد أمير عبد الحميد حارس مرمى الانتاج الحربي على أهمية الفوز على الزمالك بنتيجة 3-1 في الجولة 20 من الدوري الممتاز.

وصرح عبر قناة الحياة 2:"لا أصدق الفوز على الزمالك، فهو فوز غال ومهم وشرف كبير لنا، خاصة أنه تحقق بعشرة لاعبين".

وأضاف"هذا الانتصار بتسع نقاط، لأنه أمام بطل الدوري والكأس، ولم نقلق من الزمالك، لأن الانتاج يضم لاعبين أصحاب خبرات ولديهم ثقة في قدراتهم".

وتابع حارس الأهلي الأسبق"لدينا أيضًا جهاز فني متميز، وكان هدفنا الفوز بالمباراة أو على الأقل عدم الخسارة، وأشكر اللاعبين على الروح العالية".

وواصل"المدير الفني شوقي غريب أكد لنا أن المباريات القادمة مثل لقاءات الكؤوس من أجل الاستمرار في المنافسة وتعويض البداية المهزوزة في الدوري نتيجة عدم الانسجام واللعب بخطة جديدة".

وقفز الانتاج الحربي للمركز الخامس برصيد 31 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن سموحة والزمالك.