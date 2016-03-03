أرقام في الجول – 6 علامات تحققت بعد خسارة الزمالك من الإنتاج

خسر الزمالك للمرة الرابعة هذا الموسم بسبب الإنتاج الحربي الذي تفوق بنتيجة 3-1 في مواجهة الفريقين بالجولة 20 للدوري المصري.. ومعها تحققت ست علامات.

وسجل أهداف المباراة صلاح أمين هدفين للإنتاج ومحمود فتح الله الثالث، بينما أحرز إيمانويل مايوكا الهدف الثاني له للمباراة الثانية على التوالي.

ويستعرض FilGoal.com ست علامات تحققت بعد خسارة الزمالك منا لإنتاج الحربي..

بتروسبورت

لأول مرة يسقط الزمالك على ملعب بتروسبورت منذ الموسم الماضي، لم يحدث وأن خسر الفريق الأبيض في ملعبه المُفضل الذي شهد تتويجه بالدوري المصري وكأس مصر الموسم المنقضي.

وخاض الزمالك 62 مباراة على ملعب بتروسبورت شهدت فوزه في 56 مواجهة وخمس تعادلات، لكنه سقط للمرة الأولى منذ أن بدأ اللعب على هذا الملعب أمام الإنتاج الحربي.

أول فوز للإنتاج

وحقق الإنتاج الحربي أول فوز له على الزمالك منذ صعوده للدوري المصري، إذ اصطدم الفريقان 10 مباريات فاز الزمالك في ثمانية وتعادلا واحدة وهذه هي الخسارة الأولى.

كما أنها الهزيمة الأثقل للزمالك في الدوري المصري منذ الموسم قبل الماضي عندما خسر 4-2 أمام بتروجيت، وهذا الموسم شهد خسارته 2-0 من الأهلي و1-0 من الإسماعيلي و3-2 من طلائع الجيش.

ولم يخسر الإنتاج منذ مواجهة الأهلي في الثالث من يناير.. ولمدة شهرين كاملين لم يسقط الفريق العسكري، ست مباريات حقق الفوز وتعادلين.

صلاح أمين

بات الزمالك أكثر الفرق التي سجل في شباكها صلاح أمين بعد هدفيه مع الإنتاج الحربي في الدوري المصري، إذ خاض 11 مباراة شهدت زيارته لمرمى الفريق الأبيض أربع مرات.

وبات الزمالك مع المصري البورسعيدي كأكثر الفرق التي يسجل في شباكها صلاح أمين، لكن الفريق الأبيض ياتي في الصدارة إذ صنع صلاح أمين هدفا بجانب رباعيته في شباك الفرسان.

أول خسارة لماكليش

تلقى أليكس ماكليش المدير الفني الاسكتلندي أول هزيمة رغم أن المباراة كانت تحت مسؤولية محمد صلاح وفقا لتصريحات مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة.

لكن ماكليش حضر المؤتمر الصحفي وظهر يوجه اللاعبين من على خط التماس.

فتح الله

لأول مرة يحقق محمود فتح الله الفوز على الزمالك منذ رحيله عن الفريق الأبيض، كما أنه سجل ثاني أهدافه في شباك فريقه السابق خلال أربع مواجهات حتى الآن.

خسر فتح الله من الزمالك ثلاث مباريات متتالية بواقع أثنين من طلائع الجيش ثم الدور الأول مع الإنتاج الحربي التي شهدت تسجيله هدف في خسارة فريقه 2-1.

وأحرز فتح الله هدف الإنتاج الثالث في الزمالك من ركلة جزاء سددها في المقص الأيسر لأحمد الشناوي.

مايوكا

سجل إيمانويل مايوكا هدفه الثاني في المباراة الثانية على التوالي، بعد رأسية رائعة من عرضية محمد عادل جمعة.

وهو ما لم يحققه أي لاعب أجنبي للزمالك في الدوري المصري منذ أن أحرز عبد الله سيسيه للفريق الأبيض موسم 2013-2014 بإحرازه ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات متتالية ضد الداخلية وبتروجيت والإنتاج الحربي على الترتيب.