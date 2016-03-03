أندرلخت ووكيل اللاعب يوضحان لـ في الجول: موقف تريزيجيه في بلجيكا

الأمور تسير بشكل جيد في تحويل رغبة أندرلخت ضم محمود حسن "تريزيجيه" بشكل نهائي من الأهلي إلى عقد رسمي.

وكان مصدر مقرب من اللاعب قد كشف لـFilGoal.com عن إخطار النادي لتريزيجيه أن هناك سعيا لضمه بشكل نهائي من الأهلي.

وتواصل FilGoal.com مع نادي أندرلخت عن طريق المسؤول الإعلامي في القلعة البلجيكي ديفيد ستيجين.

وقال ستيجين إن النادي يفضل التعقيب على هذا الأمر حين يصل أندرلخت لاتفاق رسمي.

المفاوضات جيدة

ومن جانبه، أكد يحيى علي وكيل اللاعب لـFilGoal.com "نعم هناك رغبة من أندرلخت لضم اللاعب، لكن لازال الوقت مبكرا".

وأوضح "اللاعب هناك إعجاب به، ووجود بند يمنح أندرلخت الحق في ضمه مقابل رقم معين يجعل الأمر أسهل".

وأضاف "المفاوضات تسير في خطها الطبيعي. ولازال لدينا الوقت للتحدث مع الأهلي أيضا".

وأكمل "ما يشغل تريزيجيه حاليا هو أنه يقدم مستويات ممتازة في التدريبات ويتطور منذ تعافى من الإصابة".

رقم 1

في أندرلخت يضع الجهاز الفني لوحة يتم فيها ترتيب اللاعبين من حيث مستواهم في التدريبات، فنيا وفي التعامل مع استلام وتسلم الكرة، الركض بها وهكذا.

تريزيجيه مؤخرا يحصل على رقم 1 أو 2 في ترتيب لاعبي أندرلخت خلال التدريبات، هذا يسعد النادي البلجيكي به.