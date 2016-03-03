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7 نصائح للتوفير أثناء التسوق

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الخميس 03-03-2016 14:52

يشكل التسوق متعة لكثيرات، إلا أنه يتطلب الوعي لتجنب الإسراف! للتوفير أثناء التسوق، يقدم لك "سيدتي. نت" النصائح الآتية:

1- افحصي خزانتك لمعرفة ما ينقصك لشرائه، بعيداً عن التهور وإسراف المال على أمور غير ضرورية.
2- ضعي ميزانية محددة قبل الذهاب للتسوق.

3- راقبي موسم التخفيضات في محلاتك المفضلة لشراء حاجياتك خلاله.
4- اشتري الملابس التي لا تتبع الموضة بحيث يمكن ارتداؤها لأطول فترة ممكنة، مع الحرص على اختيار تلك الأساسية بألوان حيادية تنسجم مع أي لون آخر.
5- راقبي الأسعار، قبل انتقاء الملابس، واجمعيها كي لا تتفاجئي عند الدفع.
6- تجنبي شراء أي غرض لست بحاجة إليه، حتى لو كان سعره منخفضاً.
7- تفادي استعمال بطاقات الائتمان، علماً أن الدفع نقداً يجبرك أن تكوني أكثر وعياً.

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