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محافظ القليوبية يأمر بتذليل المعوقات لسرعة الانتهاء من طريق "شبرا بنها"

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محافظ القليوبية يأمر بتذليل المعوقات لسرعة الانتهاء من طريق "شبرا بنها" محافظ القليوبية يأمر بتذليل المعوقات لسرعة الانتهاء من طريق "شبرا بنها"
عقد اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية اجتماعا برئاسة اللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام للمحافظة وبحضور ممثلى كافة الجهات المعنية، وذلك لحل كافة المشاكل الخلافية خاصة فيما يتعلق بالأعمال الصناعية المارة على المصارف والمراوى، وكذا سرعة صرف تعويضات نزع الملكية خاصة بمنطقة الشموت – كفر فرسيس، وسوف يتم متابعة عقد اجتماعات بمديرية الرى بالقليوبية بحضور الهيئة العامة للطرق والكبارى وإدارة الصرف والزراعة لتوقيع محضر مشترك للأعمال الصناعية.

جاء ذلك فى إطار اهتمام محافظ القليوبية بمتابعة إجراءات إزالة وإنهاء المعوقات التى تعترض سرعة الانتهاء من الطريق الحر شبرا / بنها، والتى أسفرت حتى الآن عن إتمام تسليم كافة مواقع العمل لجميع الشركات المنفذة لأعمال الطريق وأن نسبة التنفيذ حاليا تصل إلى 28%.


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