أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: طموحات التوأم تصطدم بمفاجآت كمبالا -
مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إصابة مخرج مسلسل شطرنج في مشاجرة مع خفراء قرية سياحية أثناء التصوير

Google+ Print
إصابة مخرج مسلسل شطرنج في مشاجرة مع خفراء قرية سياحية أثناء التصوير إصابة مخرج مسلسل شطرنج في مشاجرة مع خفراء قرية سياحية أثناء التصوير

محمد حمدى مخرج مسلسل ‘شطرنج’ – أرشيفية

 

نشبت مشاجرة بين طاقم مسلسل “شطرنج” وخفراء بالقرية السياحية السادسة بأكتوبر، مما أسفر عن إصابة مخرج ومساعد مخرج والقت مباحث أكتوبر القبض على خفيرين تعديا على أسرة المسلسل.

وتلقي اللواء خالد شلبي مدير الادارة العامة للمباحث إخطارًا بنشوب مشاجرة بين أسرة مسلسل وخفراء باكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ترأسها الرائد إسلام المهداوي معاون مباحث أكتوبر أول.

وتم القاء القبض على خفيرين، وتبين من التحريات التي أجريت برئاسة العميد سعيد عابد مفتش مباحث قطاع أكتوبر أول أنه أثناء تصوير طاقم مسلسل شطرنج عدة مشاهد بالقرية السياحية السادسة حضر خفراء وطالبوهم بالانصراف وتشاجروا معهم وتعدوا عليهم بالضرب، مما أسفر عن إصابة مخرج ومساعد مخرج بجروح قطعية وكدمات وسحجات. فتم اقتياد المتهمين واحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا