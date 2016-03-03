إصابة مخرج مسلسل شطرنج في مشاجرة مع خفراء قرية سياحية أثناء التصوير

نشبت مشاجرة بين طاقم مسلسل “شطرنج” وخفراء بالقرية السياحية السادسة بأكتوبر، مما أسفر عن إصابة مخرج ومساعد مخرج والقت مباحث أكتوبر القبض على خفيرين تعديا على أسرة المسلسل.

وتلقي اللواء خالد شلبي مدير الادارة العامة للمباحث إخطارًا بنشوب مشاجرة بين أسرة مسلسل وخفراء باكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ترأسها الرائد إسلام المهداوي معاون مباحث أكتوبر أول.

وتم القاء القبض على خفيرين، وتبين من التحريات التي أجريت برئاسة العميد سعيد عابد مفتش مباحث قطاع أكتوبر أول أنه أثناء تصوير طاقم مسلسل شطرنج عدة مشاهد بالقرية السياحية السادسة حضر خفراء وطالبوهم بالانصراف وتشاجروا معهم وتعدوا عليهم بالضرب، مما أسفر عن إصابة مخرج ومساعد مخرج بجروح قطعية وكدمات وسحجات. فتم اقتياد المتهمين واحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق.