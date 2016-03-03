وزارة النقل: الانتهاء من عقود تشغيل التاكسي النهري لتفعيل المشروع

قال أحمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة النقل المصرية، إن ملف التاكسي النهري كان حبيس الأدراج الحكومية لمدة 4 سنوات، إلى أن جاء وزير النقل الحالي، وقام بتفعيل المشروع خلال وقت قياسي، مشيرًا إلى أن الوزارة وقعت العقود بالفعل مع شركتين لنقل الركاب.

وأضاف “إبراهيم”، خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن وفدًا من هيئة قناة السويس، جاء لمتابعة المشروع، ووعدت الشركة الوزارة بعمل مراكب سعة 200 فرد للنقل، مما سيقلل من قيمة التذكرة للمواطن، ويساهم في انتشار المشروع بصورة أكبر وأسرع.