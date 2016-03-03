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فتح الله: حزين للتسجيل في شباك الزمالك.. وأوجه رسالة لشيكابالا

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فتح الله: حزين للتسجيل في شباك الزمالك.. وأوجه رسالة لشيكابالا فتح الله: حزين للتسجيل في شباك الزمالك.. وأوجه رسالة لشيكابالا

أكد خالد محمود طبيب الأهلي أن عماد متعب مهاجم الفريق سيجري أشعة على العضلة الخلفية مساء اليوم الخميس لتحديد مدى إصابته وإمكانية مشاركته أمام للمقاصة.

ويلتقي الأهلي مع مصر للمقاصة يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري.

ويعاني عماد متعب من شد في العضلة الخلفية، غاب على إثره عن المباراة الأخيرة أمام بتروجيت.

وكشف خالد محمود بأن محمد نجيب مدافع الفريق يعاني مشاكل كبيرة في ظهره، وأنه ممنوع من النزول من المنزل لفترة حتى يشفى من إصابته.

ومن جهة أخرى، فإن أحمد حجازي مدافع الفريق جاهز لخوض مباراة مصر للمقاصة المقبلة بشكل طبيعي، إذ أن الإصابة التي تعرض لها بجرح قطعي في الشفاة لن تمنعه، بالإضافة لأن البطاقة التي تحصل عليها هي الثانية وليست الثالثة كما أشيع.

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