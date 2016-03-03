الخارجية الروسية : موسكو تحتفظ بحق الرد على العقوبات الأمريكية

أعلنت الخارجية الروسية ، أنه على واشنطن أن تدرك عدم جدوى سياسة العقوبات ومخاطر مسارها في مواجهة روسيا ، مؤكدة أن موسكو تحتفظ لنفسها بحق الرد.

وقالت الخارجية في بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الخميس “إنه حان الوقت لواشنطن أن تدرك عدم جدوى سياسة العقوبات ومخاطر طريق المواجهة مع روسيا. من جانبنا نحتفظ لأنفسنا بحق الرد”.

وأضافت أن “أمورا كثيرة في قضايا الأمنين العالمي والإقليمي وفي الشؤون الدولية مرهونة بجو الحوار بين بلدينا. على الولايات المتحدة، بزعزعتها هيكل العلاقات الثنائية بمنهجية، أن تضع في الحسبان أنها تقوض فرص التعاون في القضايا الدولية الرئيسية التي تطلب منا الاسهام في حلها بانتظام”.

وكان الرئيس الأمريكي، باراك اوباما، قد قام أمس الأربعاء، بتمديد العقوبات المفروضة ضد روسيا منذ بداية مارس 2014 بسبب الأحداث في أوكرانيا، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض.

أ ش أ