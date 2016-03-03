صور| كلية التربية الرياضية بالوادي الجديد تناقش الغزو الفكري على المجتمع‎

نظمت كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط فرع الوادي الجديد بمدينة الخارجة، اليوم الخميس، ندوة موسعة بعنوان الغزو الفكري على المجتمع، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة.

حضر الندوة الأستاذ الدكتور بهاء سيد محمود، عميد الكلية، والشيخ صلاح فودة، وكيل مديرية الأوقاف، والأستاذة دعاء، محاضرة بمركز النيل للإعلام صرح الأستاذ الدكتور بهاء سيد محمود عميد الكلية وقال ان هذه الندوة يأتي انطلاقا من أهداف الجامعة ورسالتها نحو أبنائها الطلاب والمجتمع وقال أن الندوة تسعى لتحقيق عدد من الأهداف تشمل تبصير الشباب بما يستهدفهم من الغزو الفكري الهدام وبيان دورهم في مقاومته وبيان الأساليب والوسائل المؤثرة في تحصين الشباب من الغزو الفكري والتذكير بواجبات قطاعات المجتمع في تحصين الشباب ضد الغزو الفكري واستنهاض الهمم للعمل على التصدي له، وإثراء مصادر المعرفة بالبحوث المؤصلة في مجال التصدي للغزو الفكري وتحصين الشباب منه وإبراز الجهود القائمة في مجال مقاومة الغزو الفكري ودعمها والاستفادة منها.

وقال عميد الكلية، أن تحقيق هذه الأهداف يأتي من خلال خمسة محاور للندوة المحور الأول ،بعنوان مكانة الشباب​.​