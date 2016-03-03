الديلى ميل تكشف أكثر 5 مواد إدمانا فى العالم

على أى حال كشف تقرير نشرته مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن المواد الخمسة الأكثر إدمانا فى العالم، وهى:
>1.النيكوتين: هو المادة الأساسية فى السجائر، تجعل الشخص يدمن السيجارة، وتمتص هذه المادة سريعا عبر الرئة وتصل إلى المخ.
>2.الكوكايين: يساهم فى زيادة مستويات الموصل العصبى "دوبامين" فى المخ ثلاثة أضعاف المعدل الطبيعى، ما يجعل الإنسان يشعر بلحظات مؤقتة من السعادة والمتعة، وبعد فترة لا يستطيع الاستغناء عنه.
3.الكحول: يوجد بشكل رئيسى فى الخمور والمشروبات الكحولية، وله تأثيرات عديدة على المخ، وقد يرفع مستويات الدوبامين فى المخ بنسب تتراوح بين 40% و360%، وأكد التقرير أن 22% من متناولى الخمور يصلون لمرحلة الإدمان ولن يستطيعوا الاستغناء عنها.
4.الهيروين: من أكثر المواد المخدرة التى يتم إدمانها، ويرفع مستويات الدوبامين فى المخ بنسبة 200% تقريبا، وتجعل الإنسان يشعر بالنشوة، وهو من أخطر أنواع المخدرات، لأن الجرعة المسببة للوفاة تزيد عن الجرعة المطلوبة لشعور الإنسان بالنشوة بمعدل 5 أضعاف فقط.
5.الحبوب المهدئة والمنومة: تتداخل مع الإشارات الكيميائية للمخ، وتتسبب فى تعطيل مراكز المخ، ومع الوقت يعتاد الإنسان عليها، وخطورته تتمثل فى أنها قد توقف الجهاز التنفسى فى الجرعات العالية.
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