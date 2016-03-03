الديلى ميل تكشف أكثر 5 مواد إدمانا فى العالم

لو يعلم متعاطو المخدرات الظروف والأجواء الصعبة التى سيعيشونها وآدميتهم التى سيفقدونها عقب الوقوع فى فخ الإدمان، لقاوموا فضول التجربة وأصموا آذانهم حيال وساوس زملائهم بتجربة هذا المخدر الجديد أو ذاك، حيث لا يتعدى الشعور بالمتعة سوى لحظات معدودة، بينما تصبح باقى حياتهم أشبه بالجحيم.

على أى حال كشف تقرير نشرته مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن المواد الخمسة الأكثر إدمانا فى العالم، وهى:

>1.النيكوتين: هو المادة الأساسية فى السجائر، تجعل الشخص يدمن السيجارة، وتمتص هذه المادة سريعا عبر الرئة وتصل إلى المخ.

>2.الكوكايين: يساهم فى زيادة مستويات الموصل العصبى "دوبامين" فى المخ ثلاثة أضعاف المعدل الطبيعى، ما يجعل الإنسان يشعر بلحظات مؤقتة من السعادة والمتعة، وبعد فترة لا يستطيع الاستغناء عنه.

3.الكحول: يوجد بشكل رئيسى فى الخمور والمشروبات الكحولية، وله تأثيرات عديدة على المخ، وقد يرفع مستويات الدوبامين فى المخ بنسب تتراوح بين 40% و360%، وأكد التقرير أن 22% من متناولى الخمور يصلون لمرحلة الإدمان ولن يستطيعوا الاستغناء عنها.

4.الهيروين: من أكثر المواد المخدرة التى يتم إدمانها، ويرفع مستويات الدوبامين فى المخ بنسبة 200% تقريبا، وتجعل الإنسان يشعر بالنشوة، وهو من أخطر أنواع المخدرات، لأن الجرعة المسببة للوفاة تزيد عن الجرعة المطلوبة لشعور الإنسان بالنشوة بمعدل 5 أضعاف فقط.

5.الحبوب المهدئة والمنومة: تتداخل مع الإشارات الكيميائية للمخ، وتتسبب فى تعطيل مراكز المخ، ومع الوقت يعتاد الإنسان عليها، وخطورته تتمثل فى أنها قد توقف الجهاز التنفسى فى الجرعات العالية.

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