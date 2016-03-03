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بسنت فهمي: استراتيجية الحكومة 2030 تترجم مطالب ثورة 25 يناير

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بسنت فهمي: استراتيجية الحكومة 2030 تترجم مطالب ثورة 25 يناير بسنت فهمي: استراتيجية الحكومة 2030 تترجم مطالب ثورة 25 يناير

الدكتورة بسنت فهمي – أرشيفية

قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب والخبيرة الاقتصادية، إن صندوق “تحيا ” بدأ في العمل على العشوائيات التى أصبحت عار في جبين بما تمثله من تغيرات ثقافي وأخلاقية، مؤكدةً أن المواطنين يعيشون في أماكن غير آدمية، لافتة إلى أن استراتيجية الحكومة 2030 تترجم نصيًا مطالب ثورة 25 يناير، وتسعى لتحقيق الكرامة الإنسانية لهؤلاء.

وأضافت “فهمي”، خلال لقاءٍ لها ببرنامج “ساعة من مصر”، المُذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، مساء اليوم الخميس، أن النظام السياسي الحالي يسعى لاصلاح وطن عاني من الفساد والدمار لعشرات السنين، لافتة إلى أنه كل المشروعات التى تم الاتفاق عليها تدخل ضمن المشروعات متوسطة الأجل.

وطالبت عضو مجلس النواب الحكومة بتوعية الشباب اقتصاديًا وتجاريًا مع تنمية روح المغامرة، مؤكدةً أن الشباب يعشق العمل الحكومي بما فيه من رتابة، قائلة: “الشباب يتبنى نظرية إن فاتك الميرى اتمرمغ في ترابه.. والوظيفة ليست حق وإنما العمل فريضة”.

وتابعت “فهمي” أن الحكومات شغلت نفسها بالأغنياء في ملف تشجيع الاستثمار دون التركيز على تحقيق الاستقرار الاجتماعي في الداخل، مشيرة إلى أن الحكومات المتعاقية لم تهدف لحماية البسطاء والطبقة المتوسطة، مؤكدة أن فكر الحكومة بدأت تتغير، مردفة: “حماية الطبقة المتوسطة من التآكل ضمانة لاتزان الاقتصاد المصري.

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