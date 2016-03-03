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أستاذ لغة عبرية: تصرف «عكاشة» خطير وعليه تحمل تبعات الجُرم

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أستاذ لغة عبرية: تصرف «عكاشة» خطير وعليه تحمل تبعات الجُرم أستاذ لغة عبرية: تصرف «عكاشة» خطير وعليه تحمل تبعات الجُرم

أحمد فؤاد أنور

 

قال أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري والفكر الصهيوني بجامعة الإسكندرية، تعليقًا على عزل البرلماني توفيق عكاشة، إن الكنيست يعد قانون لإزاحة الأعضاء اللذين لا يعترفون بيهودية الدولة، لافتًا إلى دعوة أحد كتاب صحيفة ها آرتس لوزارة الدفاع الإسرائيلية بضرب السد العالى ردًا على عزل توفيق عكاشة بسبب لقاءه سفير إسرائيل لدى القاهرة.

وأضاف “أنور”، خلال لقاءٍ لها ببرنامج “ساعة من ”، المُذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، مساء اليوم الخميس، أن إسقاط عضوية النائب توفق عكاشة جاءت لأنه تجاوز صلاحياته وحاول أن يحل محل السلطات التنفيذية والأجهزة السيادية.

وأوضح أنه ما فعله توفيق عكاشة تصرف خطير يهدد الأمن القومي المصري وعليه تحمل مسئوليات وتبعات ذلك الجرم.

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