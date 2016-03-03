هولاند يلتقى ولى العهد السعودى محمد بن نايف بقصر الإليزيه غدا

> يلتقى الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند بقصر الإليزيه ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، غدا الجمعة، وذلك فى إطار زيارته الرسمية لفرنسا .>ومن المقرر أن يجرى الجانبان مباحثات تتناول العلاقات الثنائية وتطورات فى الشرق الأوسط لا سيما فى سوريا والعراق واليمن إضافة إلى مكافحة الاٍرهاب.

وكان ولى العهد السعودى قد وصل، فى وقت سابق اليوم، إلى مطار "أورلي" فى باريس .

>وكان فى استقباله وزيرة البيئة الفرنسية، سيجولين رويال، وسفير المملكة لدى فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقرى وسفير فرنسا لدى السعودية برتران بيزانسينو.

ويضم الوفد الرسمى لولى العهد فى زيارته لفرنسا وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن على الحميدان.

من ناحية اخرى تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد السعودى النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم /الخميس/ اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكى جون كيري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه جرى خلال الإتصال بحث مستجدات الأحداث فى المنطقة والجهود المشتركة لإحلال الأمن والاستقرار فيها.

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