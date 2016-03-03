سفير إسرائيل مهددا البرلمان:إسقاط عضوية عكاشة يثير أسئلة عن علاقتنا بمصر

كشف السفير الإسرائيلى بالقاهرة حاييم كورن، فى حواره ببرنامج "بتوقيت مصر " المذاع عبر فضائية "bbc"، أن لقاءه مع توفيق عكاشة بمنزل الأخير، تطرق لقضايا كثيرة تخص إسرائيل مثل المياه والاقتصاد والمدارس وأمور من هذا القبيل، مضيفا :" ركزنا على هذا فقط، ولم نتطرق للشأن الداخلى المصرى ".

وهدد السفير الإسرائيلى بالقاهرة، عبر حواره مع الإعلامى أكرم شعبان، مساء اليوم الخميس، البرلمان المصرى بعد إسقاط عضوية توفيق عكاشة، قائلاً: "ردود الفعل داخل البرلمان المصرى بشأن لقائى بتوفيق عكاشة يثير أسئلة كثيرة فيما يخص العلاقة بين البلدين، فإذا كان لدينا سلام لسنوات عديدة ويخرج أعضاء فى البرلمان المصرى بقوة شديدة ضد هذا فمن المفترض أن يثر هذا بعض الأسئلة عن ثقافة التعليم من أجل السلام فى مصر، لكن هذه القضية مصرية وليست قضيتنا".

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