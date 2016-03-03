أخبار عاجلة

وزير التعليم العالي يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة النهضة -
الحشائش الضارة قنبلة موقوتة بـمعبد الكرنك و"الآثار" السبب قلة الموارد -
بالصور .. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة -
مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية -
منع التخييم في "محمية أبو جالوم".. ومصدر أمني: إجراءات تنظيمية فقط -
تأجيل نظر طعن وزير الخارجية على حكم تجديد جواز سفر أيمن نور لـ27 مايو -
تأجيل محاكمة 739 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة" لـ 9 مايو -
قائد شرطة السويد "مقتنع" باعتقال المتهم الحقيقي في هجوم ستوكهولم -
فيديو| وزير الصناعة: أراض «مجانا» للمستثمرين في الصعيد -
بسبب 18 مليون دولار.. مصر توقف إمداد ليبيا بالكهرباء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سفير إسرائيل مهددا البرلمان:إسقاط عضوية عكاشة يثير أسئلة عن علاقتنا بمصر

Google+ Print
سفير إسرائيل مهددا البرلمان:إسقاط عضوية عكاشة يثير أسئلة عن علاقتنا بمصر سفير إسرائيل مهددا البرلمان:إسقاط عضوية عكاشة يثير أسئلة عن علاقتنا بمصر
كشف السفير الإسرائيلى بالقاهرة حاييم كورن، فى حواره ببرنامج "بتوقيت " المذاع عبر فضائية "bbc"، أن لقاءه مع توفيق عكاشة بمنزل الأخير، تطرق لقضايا كثيرة تخص إسرائيل مثل المياه والاقتصاد والمدارس وأمور من هذا القبيل، مضيفا :" ركزنا على هذا فقط، ولم نتطرق للشأن الداخلى المصرى ".

وهدد السفير الإسرائيلى بالقاهرة، عبر حواره مع الإعلامى أكرم شعبان، مساء اليوم الخميس، البرلمان المصرى بعد إسقاط عضوية توفيق عكاشة، قائلاً: "ردود الفعل داخل البرلمان المصرى بشأن لقائى بتوفيق عكاشة يثير أسئلة كثيرة فيما يخص العلاقة بين البلدين، فإذا كان لدينا سلام لسنوات عديدة ويخرج أعضاء فى البرلمان المصرى بقوة شديدة ضد هذا فمن المفترض أن يثر هذا بعض الأسئلة عن ثقافة التعليم من أجل السلام فى مصر، لكن هذه القضية مصرية وليست قضيتنا".


>- السفير الإسرائيلى لـ bbc: رد فعل البرلمان المصرى بعد لقائى بعكاشة غير عادى
>

- القصة الكاملة لإسقاط عضوية "عكاشة".. 6 أسباب وراء الإطاحة بنائب التطبيع..أبرزها لقاء السفير الإسرائيلى ومطالبته بحل البرلمان والتجاوز ضد على عبد العال ..والإساءة لـ"عبد الناصر" والسعودية
>

- خالد يوسف: السفير الإسرائيلى يساند توفيق عكاشة بكل قوة
>

- خالد يوسف: السفير الإسرائيلى يساند توفيق عكاشة بكل قوة
>

- محمود بدر : سأتقدم ببلاغ للنائب العام لمنع عكاشة من السفر خارج مصر
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية

مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية

بسبب 18 مليون دولار.. مصر توقف إمداد ليبيا بالكهرباء

بسبب 18 مليون دولار.. مصر توقف إمداد ليبيا بالكهرباء

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا