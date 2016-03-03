ننشر آخر فيديو لرئيس مباحث شبرا قبل استشهاده

تنفرد "اليوم السابع" بنشر آخر فيديو للشهيد المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، الذى استشهد صباح اليوم الخميس، أثناء تواجده بدائرة الزاوية الحمراء.

ويظهر الفيديو الشهيد المقدم مصطفى لطفى، وحديثه مع الطفل "عدى" بعدما أنقذه وحرره من داخل منزل سيدة بالهرم، أودعه والده هناك، وادعى كذبا أنه تم اختطافه من قبل مجهولين، لابتزاز شقيقته فى مبلغ 70 ألف جنيه، وتمكن الشهيد من كشف غموض الجريمة، والقبض على المتهمين فى القضية، وإنقاذ الطفل.

كان المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم شرطة شبرا ثان، استشهد فجر اليوم، وأصيب معاون من القسم بطلق نارى، ومخبر، حال تواجدهم بمنطقة الزاوية الحمراء، أثناء استهداف عدد من العناصر الإجرامية الخطرة المتواجدة فى دائرة قسم الزاوية بالقاهرة، والمتهمين بقتل ضابط و3 مخبرين بمركز الخانكة.

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