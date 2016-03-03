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شيتوس: فوز الانتاج على الزمالك لا يعني تتويجه بالدوري

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شيتوس: فوز الانتاج على الزمالك لا يعني تتويجه بالدوري شيتوس: فوز الانتاج على الزمالك لا يعني تتويجه بالدوري

برر وائل رياض المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الانتاج الحربي المبالغة في فرحة الفوز على الزمالك 3-1 في بطولة الدوري الممتاز.

وقال شيتوس عقب اللقاء:"حققنا فوزًا كبيرة، بنتيجة عريضة، وبأداء رائع رغم النقص العددي بعد طرد لؤي وائل".

وأضاف عبر قناة الحياة 2"لذا فإن فرحة اللاعبين كبيرة للغاية، وأنا فخور للغاية بتدريب هذه المجموعة من اللاعبين، لقد أدوا برجولة كبيرة".

واستدرك"ولكن الفوز على الزمالك لا يعني تتويج الانتاج الحربي بلقب الدوري".

وأتم وائل رياض"مشوار المسابقة لا يزال طويلاً، وعلينا التركيز للحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية".

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فيديو اليوم السابع