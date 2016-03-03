صنداي أوليسيه: لا تقلقوا.. سنهزم مصر ذهابا وإيابا

توقع مدرب منتخب نيجيريا السابق صنداي أوليسيه أن يهزم منتخب بلاده الملقب بالنسور الخضراء منتخب مصر ذهابا وإيابا في إطار مواجهتي نهاية شهر مارس ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017.

ويستقبل منتخب نيجيريا نظيره المصري في المباراة الأولى يوم 25 مارس قبل أن يسافر ليخوض مباراة الإياب في مصر يوم 29 من الشهر ذاته.

وكرر أوليسيه ما قاله سابقا بإنه على الرغم من تنحيه عن تدريب النسور إلا أن الفريق قادرا على هزيمة الفراعنة ذابا وإيابا. كما توقع ان يكون الفوز في لقاء العودة الذي سيقام في مصر أكبر من لقاء الذهاب.

وصرح أوليسيه على موقعه الرسمي وقال: "كمواطن نيجيري أؤكد لكم أنه لا يوجد ما تخشوه قبل مواجهة المصريين".

وأكمل لاعب وسط النسور السابق: "مصر فريق جيد لكنه بعيد كل البعد عن الفريق منذ خمس سنوات. وفريقنا الحالي أفضل بكل تأكيد. لو لعبنا بفلسفتي وبتشكيلتي أضمن لكم أن نهزم مصر ذهابا وإيابا بنتيجة ستكون أكبر في عقر دار الفراعنة".

وختم أوليسيه حديثه وقال: "تذكروا أننا لم نعد نستقبل أهدافا سهلة في مرمانا".