أخبار عاجلة

وزير التعليم العالي يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة النهضة -
الحشائش الضارة قنبلة موقوتة بـمعبد الكرنك و"الآثار" السبب قلة الموارد -
بالصور .. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة -
مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية -
منع التخييم في "محمية أبو جالوم".. ومصدر أمني: إجراءات تنظيمية فقط -
تأجيل نظر طعن وزير الخارجية على حكم تجديد جواز سفر أيمن نور لـ27 مايو -
تأجيل محاكمة 739 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة" لـ 9 مايو -
قائد شرطة السويد "مقتنع" باعتقال المتهم الحقيقي في هجوم ستوكهولم -
فيديو| وزير الصناعة: أراض «مجانا» للمستثمرين في الصعيد -
بسبب 18 مليون دولار.. مصر توقف إمداد ليبيا بالكهرباء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صنداي أوليسيه: لا تقلقوا.. سنهزم مصر ذهابا وإيابا

Google+ Print
صنداي أوليسيه: لا تقلقوا.. سنهزم مصر ذهابا وإيابا صنداي أوليسيه: لا تقلقوا.. سنهزم مصر ذهابا وإيابا

توقع مدرب منتخب نيجيريا السابق صنداي أوليسيه أن يهزم منتخب بلاده الملقب بالنسور الخضراء منتخب ذهابا وإيابا في إطار مواجهتي نهاية شهر مارس ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017.

ويستقبل منتخب نيجيريا نظيره المصري في المباراة الأولى يوم 25 مارس قبل أن يسافر ليخوض مباراة الإياب في مصر يوم 29 من الشهر ذاته.

وكرر أوليسيه ما قاله سابقا بإنه على الرغم من تنحيه عن تدريب النسور إلا أن الفريق قادرا على هزيمة الفراعنة ذابا وإيابا. كما توقع ان يكون الفوز في لقاء العودة الذي سيقام في مصر أكبر من لقاء الذهاب.

وصرح أوليسيه على موقعه الرسمي وقال: "كمواطن نيجيري أؤكد لكم أنه لا يوجد ما تخشوه قبل مواجهة المصريين".

وأكمل لاعب وسط النسور السابق: "مصر فريق جيد لكنه بعيد كل البعد عن الفريق منذ خمس سنوات. وفريقنا الحالي أفضل بكل تأكيد. لو لعبنا بفلسفتي وبتشكيلتي أضمن لكم أن نهزم مصر ذهابا وإيابا بنتيجة ستكون أكبر في عقر دار الفراعنة".

وختم أوليسيه حديثه وقال: "تذكروا أننا لم نعد نستقبل أهدافا سهلة في مرمانا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية

مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية

بسبب 18 مليون دولار.. مصر توقف إمداد ليبيا بالكهرباء

بسبب 18 مليون دولار.. مصر توقف إمداد ليبيا بالكهرباء

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا