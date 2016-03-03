مدرب الانتاج: فتح الله توقع الفوز على الزمالك 3-1

لم يكن فوز الانتاج الحربي على الزمالك بنتيجة 3-1 في الجولة 20 من الدوري الممتاز، مفاجأة بالنسبة لعبد الستار صبري المدرب العام للفريق العسكري.

وأشار عبد الستار صبري إلى أن محمود فتح الله توقع الفوز على الزمالك بنتيجة 3-1 قبل المباراة.

وأضاف عبر قناة الحياة 2"بل وتنبأ أيضًا بأن صلاح أمين سيحرز هدفًا، وبالفعل أدى بشكل رائع، وأعتقد أنه يستحق الانضمام لمنتخب مصر الفترة القادمة".

وواصل مدرب الإنتاج"حققنا فوزًا مستحقًا بنتيجة وأداء جيد للغاية".

ورفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، متفوقًا بفارق الأهداف عن الإسماعيلي وسموحة.