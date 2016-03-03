ماكليش: أرفض التعليق على أداء الحكم.. فهي مهنة صعبة للغاية

رفض أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك انتقاد شريف رشوان حكم مباراة الفريق أمام الانتاج الحربي، التي انتهت بخسارة الأبيض 1-3 في الجولة 20 من الدوري.

وصرح ماكليش عبر قناة (الحياة 2)"أحترم حكم المباراة، فهي مهنة صعبة للغاية".

وأضاف"قدمنا مستوى رائع في الشوط الأول وبداية الثاني، ولكن يعيب الفريق أنه لا يتمركز بشكل جيد عند إضاعة الفرص لصد الهجمات المرتدة".

وواصل"الوقت ضيق للغاية قبل مباراة المقاولون والظروف صعبة، ولكن نجحت من خلال عملي في بلجيكا التعرف على قدرات اللاعبين بعد خوض 5 مباريات خلال أسبوعين".

ووجه المدرب الأسكتلندي رسالة للاعبيه، متمًا حديثه"نملك فريقًا جيدًا للغاية، ولكن المشاركة في التشكيلة الأساسية لن تكون حكرًا على أي لاعب".