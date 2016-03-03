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أمير عبد الحميد يحكي لـ في الجول عن تفاصيل الإصابة وطلب رفضه الحكم أمام الزمالك

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أمير عبد الحميد يحكي لـ في الجول عن تفاصيل الإصابة وطلب رفضه الحكم أمام الزمالك أمير عبد الحميد يحكي لـ في الجول عن تفاصيل الإصابة وطلب رفضه الحكم أمام الزمالك

أبدى أمير عبد الحميد حارس مرمى فريق الانتاج الحربي سعادته بفوز فريقه بثلاثية على الزمالك مقابل هدف ضمن مباريات الجولة 20 للدوري المصري.

وكان حارس الإنتاج قد غادر اللقاء للإصابة خلال الشوط الثاني وحل مكانه عامر عامر ليكمل المباراة إلى نهاية صافرة حكم المباراة.

وكشف حارس الأهلى السابق لـFilGoal.com تفاصيل الإصابة قائلا: "بسبب كثرة تسديداتى شعرت بشد خفيف فى العضلة".

وأضاف "وعلى الفور طلبت من شريف رشوان حكم المباراة بأن يتم علاجي واستدعاء الجهاز الطبى ولكنه قوبل بالرفض تماما بداعي أن المباراة أصبحت متوترة".

وتابع "بعد ذلك قمت بتسديد كرة أخرى ليزداد الأمر صعوبة تماما بالنسبة لي بعد عدم قدرتي نظرا لإصابتي بالشد في العضلة وطلبت التغيير بشكل رسمي".

وأتم "سأخضع لآشعة لتحديد مدة الغياب مؤكدا بأن هناك صعوبة شديدة في اللحاق بالمباراة المقبلة أمام طلائع الجيش".

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فيديو اليوم السابع