مؤتمر غريب: 10 دقائق وقت بدل ضائع قرار صائب.. والزمالك مازال منافسا

يرى شوقي غريب المدير الفني للإنتاج الحربي أن احتساب 10 دقائق وقت بدل ضائع أمام الزمالك وفريقه متقدما بثلاثية مقابل هدف قرار صائب من حكم المباراة.

وفاز الإنتاج الحربي على الزمالك 3-1 في مباراة شهدت حالة طرد وركلة جزاء وسقوط أمير عبد الحميد حارس المرمى مصابا ودخول عامر عامر بدلا منه.

وقال شوقي غريب في المؤتمر الصحفي: "احتساب 10 دقائق وقت بدل ضائع مستحق حتى لو تعادل أو خسر الإنتاج الحربي".

وأضاف "قدمنا مباراة جيدة وأتمنى أن ينظر الجهاز الفني للمنتخب لبعض لاعبي الإنتاج مثل محمد ناجي جدو ولاعبين أخرين في أندية أخرى".

وتابع "نعمل على بناء فريق جديد 70% من قوامه أقل من 27 عاما، واحتجنا لوقت لكي تتم عملية الانسجام بين اللاعبين".

"عموما فوز الإنتاج على الزمالك لا يؤثر على المنافسة في الدوري، فالزمالك مازال منافسا قويا للأهلي وكل 10 سنوات قد يظهر لهما منافسا".