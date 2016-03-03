سفير بريطانيا لدى بيروت: قدمنا 450 مليون دولار لدعم لبنان

> أعلن السفير البريطانى فى لبنان هيوجو شورتر أن بلاده قدمت 450 مليون دولار لدعم لبنان خلال السنوات الماضية لمساعدته على استضافة اكثر من مليون ونصف مليون لاجىء من سوريا.

جاء ذلك خلال كلمة للسفير البريطانى اليوم خلال تدشين مشروعين تدعمهما المملكة المتحدة، أحدهما إنشاء خزان للمياه والثانى دعم المرأة من خلال تنمية قدراتها عبر برامج تدريبية فى بلدة البيسرية بجنوب لبنان.

>وقال شورتر"لقد قدمت بريطانيا مساعدات إلى لبنان فاقت ال450 مليون دولار لدعم لبنان. ويشمل هذا التمويل مساعدة الجيش اللبنانى على بناء قدراته ودعم لبنان لاستضافة اكثر من مليون ونصف المليون لاجئ من سوريا عبر نشاطات إنسانية وإنمائية.

وأضاف قائلا "تفتخر بريطانيا بالنتائج التى أفضى إليها مؤتمر المانحين فى لندن حول اللاجئين. لقد كانت النتائج جيدة للبنان: ستلقى مثل هذه المشاريع دفعة إلى الأمام.

>وتابع "لقد ضاعفنا دعمنا، حان الوقت لكى يفى كل من المجتمع الدولى والحكومة اللبنانية بالتزاماتهم التى قدمت فى لندن".

وأشار بيان صادر عن السفارة البريطانية فى لبنان إلى أن "السفير البريطانى هيوجو شورتر التقى رئيس بلدية البيسرية فؤاد مشورب وأعضاء المجلس البلدى فى زيارة إلى المنطقة.

وأوضح البيان أن المشروع الأول وهو إنشاء خزان للمياه الذى سيؤمن مياها نظيفة لحوالى 800 منزل كما سيحد من الأخطار البيئية والصحية فى البلدة. أما المشروع الثانى فيهدف إلى دعم المرأة من خلال تنمية قدراتها عبر برامج تدريبية.

وذكر البيان أنه "بفضل الدعم البريطانى سيستفيد أكثر من 4000 شخص من سكان البيسرية من المشروع الذى يهدف إلى توفير المزيد من المياه نتيجة تدفق اللاجئين"، مشيرا إلى أن "المملكة المتحدة ضاعفت عامى 2014 /2015 دعمها إلى البلديات اللبنانية حيث قدمت مبلغ بقيمة 21 دولار مليون دولار أمريكى من أجل دعم 49 من أكثر البلديات حاجة والتى تقع فى الصفوف الأمامية فى مواجهة الأزمة السورية".

وأشار إلى أن "المشروع يأتى فى إطار مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة المشترك بين وزارة الشئون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

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